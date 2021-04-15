В Кирове побит температурный рекорд 48-летней давности

14 апреля максимальная температура воздуха в областном центре составила +19.8°C.

Это на градус с лишним больше предыдущего суточного максимума для этого дня (+18.1°C). Об этом сообщается в группе «Любительская метеорология в Кирове» «ВКонтакте».

— Новое значение +19.8°C вошло в метеорологическую летопись, — говорится в паблике.

В сообществе также приводятся данные многолетних наблюдений за погодой в Кирове. Согласно им, минимальная температура 14 апреля была отмечена в 1898 году (-17.8°С). В прошлом году в этот день в Кирове было +7.4°С.