В Кирове побывал поезд Деда Мороза

11 декабря кировчане встретили поезд Деда Мороза. Киров стал шестым пунктом назначения праздничного состава.

Поезд прибыл на станцию Киров в 9.30. Дед Мороз и Снегурочка пообщались с гостями и поздравили их с наступающим Новым годом. Те, кто купил билеты заранее, смогли посетить 9 праздничных вагонов и поучаствовать в новогоднем квесте.

Участники экскурсии смогли пофотографироваться в специальном вагоне-фотозоне, побывать в сувенирной лавке и вагоне-ресторане с блюдами северной кухни.

Вечером зимний волшебник со своей командой отправился дальше. Всего поезд Деда Мороза посетит 36 городов России, проехав более 13 тысяч километров за 41 день. Путешествие закончится 13 января.

Прибытие поезда Деда Мороза снял на видео кировчанин Сергей Кузницын.

Видео: Сергей Кузницын