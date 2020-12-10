В Кирове побывал популярный киноактёр, звезда сериала «Сваты» Фёдор Добронравов

Артист стал участником фестиваля короткометражных фильмов «Золотой телёнок» (16+), который прошёл в областном центре при поддержке правительства региона уже во второй раз. С Фёдором Викторовичем кировчане смогли пообщаться не только на церемонии подведения итогов «ЗТ», но и в ходе мастер-класса.

Приготовленное на сцене кресло, как оказалось, предназначалось не актёру, а его гитаре. Добронравов не только рассказывал о себе, но и пел, демонстрировал фрагменты своих новых работ. Были и ответы на вопросы из зала…

Про утренний звонок от Ширвиндта

– Я думаю, что наша общая история сейчас будет делиться на две части – до коронавируса и после коронавируса. Поток новостей, которые идут сейчас, конечно, не радует. Утренний звонок от Александра Ширвиндта не так давно: «Ты что, в больницу попал?» Я отвечаю: «В больницу? С какой стати?!» А он отвечает: «Открой интернет и посмотри!». Тут же открываю и отвечаю ему: «Ну, про то, что в больницу попал, не вижу. А вот про то, что умер, есть». Серьёзно…

Кто и зачем такую информацию распространяет, непонятно. Неправды и выдумок как-то очень много стало. В удивительное время живём!

Про фильмы, которые заставляют плакать

– Советское кино обладало и обладает удивительной силой. Помню, как после фильмов «Девчата» и «Карьера Димы Горина» тоже хотелось чего-то сделать в этой жизни. Очень люблю фильм «Добровольцы». Видел его сотни раз. А сегодня случайно попал на него, переключая каналы в кировской гостинице, и не удержался – ещё раз посмотрел. Не смог выключить. Хотя прекрасно знал, что в очередной раз буду плакать. Так и получилось.

В советском кино были и судьбы людей, и паузы в нужных местах… И всё было понятно: что-то тронуло – заплакал, увидел смешное – засмеялся. Это сейчас иной раз такое ставят, что человек только вечером, вернувшись домой после просмотра чего-то навороченного, хлопает себя рукой по лбу: «Ах, вот оно почему там всё так было!..»

Про мечту, которая сбылась

– Сам я изначально слесарь механосборочных работ. А ещё – сварщик, наладчик… Я был уверен, что вся моя жизнь пройдёт на заводе. Конечно, мечтал в то же время о театре и о цирке, хотел клоуном быть. Но понимал, что всё это так и останется мечтой. Исполнение мечтаний начиналось в Москве, а я был в Таганроге.

Но, видимо, мечта оказалась настолько сильной, что Господь помог встретить нужных людей в нужное время, прочитать правильные книги… И я стал актёром.

Про знакомство с Леонидом Агутиным

– Игре на гитаре нигде не учился. Самоучка. Попробовать решил после того, как понял: девчонкам нравятся парни-гитаристы.

Почти никто не догадывался о моём новом увлечении. А потом мы с классом отправились в какой-то поход, сидели у костра, и я попросил передать гитару мне. Все думали, что я только на одной струне могу сыграть «В траве сидел кузнечик». А я взял и спел песню. И все девочки сразу по-другому тут же посмотрели в мою сторону.

Сейчас пою только, когда мне очень хорошо. Когда рядом семья. В кино пою, когда просит режиссёр. В музыкальном телепроекте «Две звезды» согласился поучаствовать. Но дрожал, конечно, как осиновый лист. Проект заинтересовал тем, что там будет Леонид Агутин. Давно хотелось с ним познакомиться, но другого повода не было.

Про внучек-инопланетянок

– Когда пришло время детям определяться с будущим, я старался убедить сына подумать над другими профессиями. Юриспруденция, экономика, например… Ещё он знает английский. А сын вдруг захотел поступать в театральный…

Я специально не помогал ему в этом, чтобы не мешать. Я не ходил на экзамены, на показы. Боялся, что не понравится. Но, когда впервые увидел, заплакал от счастья: как они это здорово делают, как им это удаётся!

Наши дети совершенно другие, чем мы. Мои внучки – вообще, как инопланетянки. То, что они делают в свои два года, меня поражает. Мы только голову к этому времени учились нормально держать, а они уже в айпадах, в телефонах …

Про «Сватов»

– Обычно отказываюсь от ролей, которые мне не нравятся. Из сыгранного люблю всех своих героев. Но «Сваты», конечно, вне конкуренции.

С этим фильмом и этим образом связано несколько случаев, когда сериал реально помог людям. Всего один пример. Однажды на меня вышла семья, которая боролась за здоровье своего ребёнка. Они продали всё в России, уехали делать операцию в Израиль. У мальчика была тяжёлая болезнь, но его состояние удивительным образом улучшалось, когда он смотрел «Сватов».

И мы по скайпу общались с этим мальчиком. Он был уже лысый, без бровей…

А потом его родители вдруг позвонили мне и говорят: «Спасибо вам! Наш мальчик вылечился». Я говорю: «За что спасибо? Это всё ваша заслуга, ваши молитвы. Вы посвятили лечению свою жизнь, самих себя». Они: «Нет-нет. «Сваты» тоже очень помогли».

Про образ в кино

– Когда меня спрашивают о моём образе в кино, я теряюсь с ответом. Я не знаю, в чём был секрет Леонова, Папанова, Смоктуновкого… Не знаю, не могу понять. Тот же Леонов во всех фильмах был Леоновым. Кого бы он ни играл. Папанов тоже был Папановым.

Конечно, я тоже всегда остаюсь собой. Но близки образы деревенские. До сих пор обидно, что режиссёр Серёжка Урсуляк не пригласил меня сыграть в «Тихом Доне». Мне всегда хотелось сыграть в такой картине по такому произведению. Это моё. В фильме по Шолохову согласился бы сыграть даже лошадь. Понимаю, что это был бы «пик моей карьеры», но я бы согласился.

Про съёмки в «Сам себе режиссёр»

– Когда-то уже давно я участвовал в съёмках программы «Сам себе режиссёр», где была рубрика с роликами, снятыми скрытой камерой. Видео рассказывали о том, как люди помогают другим людям в сложных ситуациях.

Одна из моих ролей была такой: мне вставили в рот зуб акулы и я стоял с ним, привязанным верёвкой к двери подъезда… Изображал человека, которому надо зуб вырвать и который боится в зубную идти.

От проходивших мимо людей требовалось всего лишь за ручку двери дёрнуть. И ведь за день никто не дёрнул! Никто не согласился! Более того, там даже женщина-стоматолог мимо проходила – долго уговаривала в больницу пойти, сама обещала всё сделать…

И, знаете, что самое интересное? Потом, когда она узнала, что мы её разыграли, она изменилась в лице. Стала совсем другим человеком. Обещала вызвать полицию. А в итоге вызвала мужа, который на нас – сразу с кулаками.

Просто представьте себе! Человек только что хотел тебе помочь. И вот всё изменилось. Всё зыбко в этом мире. От желания помочь до удара – всего несколько минут, лишь миг…

Личное дело

Фёдор Добронравов