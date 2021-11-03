В Кирове почистят сигнальные столбики на улице Воровского

В Кирове приведут в порядок сигнальные столбики на улице Воровского. Об этом сообщили в горадминистрации.

На неудовлетворительное состояние делиниаторов пожаловались кировчане в соцсетях. По словам жителей, из-за грязи на столбиках не видно светоотражающих элементов. Нуждается в чистке и полоса асфальта между столбиками.

В обслуживающей организации пояснили, что промоют делиниаторы с помощью мойки высокого давления. Проверят и состояние столбиков на Октябрьском проспекте. В дальнейшем эти работы будут проводиться по мере необходимости при плюсовой температуре воздуха.

В зимнее время участки с сигнальными столбиками будут чистить механическим путем.