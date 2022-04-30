В Кирове почтили память знаменосца Победы Григория Булатова торжественной акцией

В Кирове почтили подвиг 77-летней давности земляка, рядового красноармейца, первым поднявшего знамя над Рейхстагом в 1945 году.

30 апреля 1945 года в 14-25 красноармеец Григорий Булатов, родом из Слободского района Кировской области, в числе первой группы бойцов водрузил красное знамя над германским Рейхстагом. А примерно через час после этого ушёл из жизни Адольф Гитлер.

Подлинно не известно, связаны ли эти два события, но память вятского бойца по сей день чтут земляки. Вот и сегодня в парке Победы у обелиска с профилем знаменосца Победы состоялся торжественный митинг. В нём приняли участие молодые воспитанники военно-патриотических организаций, кадеты, юнармейцы…

— Хорошо, что в нашем областном центре появилась традиция именно в эти день и время вспоминать подвиг нашего земляка. Я уверен, что сегодня на фоне борьбы с нацизмом и русофобией важность сохранения памяти подвига наших предков становится еще более значимой. Уверен, что День Победы останется самым значимым праздником для нашей страны, — обратился к присутствующим председатель Заксобрания области Роман Береснев.

— Когда мы вспоминаем имя Григория Петровича Булатова, всегда вспоминаем знамя победы, вознесённое над Рейхстагом. Это символ героизма и мужества наших солдат. В Кировской области многое делается для увековечения памяти Григория Булатова. Его именем названа улица в Слободском, работает центр патриотического воспитания, создан фонд, в 2015 году открыта эта мемориальная зона, снят фильм, изданы книги, создана музейная экспозиция. Его подвиг будет храниться в наших сердцах, и я надеюсь, его будет достойно молодое поколения жителей области. С праздником, дорогие друзья, — обратился к присутствующим от имени губернатора и правительства области его зампред Андрей Маури.

— В годы войны Вятскую землю прославили и маршалы, и рядовые красноармейцы. 243 кировчанина удостоены звания Героя Советского Союза и полного кавалера ордена Славы. Один из них – Григорий Булатов. И сегодня внуки и правнуки тех героев выполняют свой воинский долг. Мы победили в 45-м, победим и сейчас, — продолжил зампред кировской гордумы Алексей Рябов.

— Сегодня особенно важно закрепить в сердцах молодёжи историческую правду о величии нашего народа и страны, сформировать чувство долга собственной отчизне и воссоздать систему воспитания гражданина России. Без прошлого не бывает будущего, — добавила Елена Симбирских, ректор ВятГАТУ.

— Сегодня каждому дан выбор: будет он на стороне России или нет. Будьте достойны своих предков, своих прадедов, своей страны, — обратился к молодёжи ветеран военной службы Андрей Хромушин, зампред регионального отделения организации «Боевое братство».

Выступили также военком Октябрьского и Первомайского районов Кирова Игорь Зильберштейн и Анастасия Булатова, член юнармейского отряда «Кадетство» школы №10. Воинские почести Булатову отдали троекратным ружейным салютом и шествием отрядов перед обелиском. К его подножию участники торжественной акции возложили цветы.