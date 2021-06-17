В Кирове под открытым небом выступит странствующий музыкант

Концерт анонсировал кировский областной краеведческий музей.

Сотрудники учреждения приглашают кировчан и гостей города культурно отдохнуть и расслабиться после трудовой недели. В эту субботу в Кирове на улице Спасской под открытым небом выступит странствующий музыкант Илья Соковнин.

Молодой человек известен тем, что на его выступлениях присутствует уникальная энергетика, живой поток импровизаций. Он не раз выступал в нашем городе. Отзывы о концертах достойные. А ещё Илью Соковнина называют чайным мастером. Он специалист по чайным церемониям.

Планировалось, что Илья выступит в День города, который отмечали на прошлых выходных. Но концерт отменили. Накануне стало известно, что музыкант всё-таки поиграет для кировчан. Выступление состоится 19 июня в 15 часов рядом с кировским областным краеведческим музеем.

Ранее мы писали, что в Кирове перенесли концерт Бориса Гребенщикова.

Фото: vk.com/kokm43