В Кирове подкрасят воду для выявления дефектов

Воду в закрытой системе теплоснабжения г.Кирова окрасят в жёлто-зелёный цвет. Это необходимо для обнаружения дефектов.

Органический краситель «Уранин А» позволяет выявить места утечек и определить участки, где сетевая вода попадает в каналы и камеры, которые затоплены грунтовыми и поверхностными водами. Он безопасен для людей и окружающей среды.

С 4 апреля испытания начнутся на ТЭЦ-5, а с 11 апреля — на ТЭЦ-4.

О случаях появления в кранах воды жёлто-зеленого цвета необходимо сообщить по телефонам 62-17-65 или 71-67-16.

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