В Кирове подожгли дорогой автомобиль известного горожанина

Кроссовер стоимостью два миллиона рублей серьёзно пострадал.

В группе «Место Происшествия | Киров» появилось видео горящей машины, припаркованной на улице Хлыновской. Съёмки с камер наружного видеонаблюдения привлекли внимание тем, что на видео попал и момент возникновения пожара.

Без разбирательств ясно, что это поджог. К дорогому автомобилю подошёл человек, который облил машину горючей жидкостью из небольшой бутылки. После он поднёс пламя к разным частям транспортного средства. Начинается пожар.

Прибывшие огнеборцы потушили иномарку, стоимость которой около двух миллионов рублей. Но машина серьёзно пострадала. Позже выяснилось, что транспортное средство принадлежит известному горожанину. Он является директором одной из управляющих компаний.

Ранее мы сообщали, что в Кирове в пожаре погиб 42-летний мужчина.

Фото: vk.com/kirovmp