В Кирове подростки играют на опасной площадке у долгостроя

В Кирове подростки выбрали для игр опасную площадку – недостроенный дом на улице Пугачева, 29а. Ребята забираются на стройплощадку через дыры в заборе и играют на территории стройки. Это заметили местные жители и рассказали общественникам.

Дом на Пугачева, 29а должны были сдать в 2017 году. Однако у компании-застройщика возникли финансовые трудности, и стройку заморозили. При этом консервация объекта, необходимая по закону, проведена не была.

В настоящее время территория стройки никем не охраняется. Дом огорожен дырявым 1,5-метровым забором, перелезть через который может и ребенок. Местами у ограждения выбиты доски.

В аварийном состоянии находится и защитное ограждение для пешеходов на улице Пугачева. Перила переломаны, кое-где торчат гвозди.

По данному факту направлено обращение в прокуратуру. Общественники требуют, чтобы собственника обязали ограничить доступ на территорию стройки.

Отметим, что в 2021 году в Кирове планируют сдать в эксплуатацию 5 долгостроев.