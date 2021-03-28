В Кирове подростки станцевали у Вечного огня

Инцидент произошел 20 марта в парке Победы. Вскоре в социальных сетях появилось фото и видео группы молодых людей, которые танцуют у мемориала.

Информация сразу же получила широкую огласку. Полиция начала проверку по факту происшествия. Личности танцоров установили быстро – ими оказались кировские подростки в возрасте 14-16 лет.

Ребята рассказали полицейским, что замерзли во время прогулки и решили погреться у Вечного огня. По их словам, намерений оскорбить память погибших воинов у них не было. Однако со стороны все выглядело несколько иначе.

С подростками и их родителями была проведена профилактическая беседа о недопустимости подобных действий.

Отметим, что случай уже не первый. Так, в прошлом году у Вечного огня сушили одежду две школьницы.