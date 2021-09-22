В Кирове подросток ограбил школьника, применив перцовый баллончик

В Кирове 15-летний подросток ограбил своего ровесника с использованием перцового баллончика.

Инцидент произошел 18 сентября на улице Воровского. Днем подросток подошел к 15-летнему школьнику и попросил посмотреть электронный испаритель, дав понять, что хочет купить его.

Получив что просил, подросток достал из кармана перцовый баллончик и направил его на потерпевшего, потребовав отойти. Школьник отошел в сторону, а подросток скрылся вместе с испарителем.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.