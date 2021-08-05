В Кирове подросток с ножом напал на двух ребят

В Кирове будут судить подростка, который пытался ограбить школьников.

Инцидент произошел 15 января на улице Михеева. Нетрезвый 17-летний кировчанин подошел к двум подросткам 15 и 16 лет и, угрожая ножом, потребовал отдать телефоны.

Ребята попытались убежать от нападавшего. Однако парень не отставал и бежал за ними, хватая подростков за рюкзаки. Наконец одному из школьников удалось оттолкнуть агрессора. Он упал, а ребята убежали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия удалось выявить еще несколько эпизодов преступлений, совершенных подозреваемым. Так, ранее он не раз крал продукты и другие товары из магазинов города.

В мае 2021 года подросток был задержан и взят под стражу. Выяснилось, что ранее он уже был судим за кражу, грабеж и побои.

В отношении кировчанина возбудили уголовное дело по 4 статьям УК РФ. В настоящее время расследование дела завершено, материалы переданы в суд.

Ранее мы писали, что в Кировской области подростка осудили за изнасилование пожилой женщины.