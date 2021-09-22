В Кирове подросток совершил тяжкое преступление

В Кирове возбуждено уголовное дело на подростка, подозреваемого в краже денег с чужой карты. Как отмечают в Следственном комитете, это является тяжким преступлением.

Инцидент произошел в конце августа. 14-летний подросток вытащил у своего 19-летнего знакомого карту и несколько раз оплатил ей свои покупки. Потерпевшему был причинен материальный ущерб.

По данному факту была проведена проверка. Ее итогом стало возбуждение уголовного дела по статье 158 УК РФ.

Ранее в Кировской области подросток сфотографировал чужую карту и платил ей через интернет.