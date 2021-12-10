В Кирове подрядчиков попросили активнее вывозить снег

В Кирове продолжаются работы по устранению последствий снегопада, накрывшего город 8-9 декабря. Прошлой ночью результаты уборки снега оценили руководители в сфере благоустройства и ЖКХ.

По словам замглавы горадминистрации Сергея Зотина, от кировчан поступает много жалоб на малое количество снегоуборочной техники. Поэтому сотрудники мэрии проверяют, соответствуют ли проведенные работы условиям муниципального контракта.

В ночь на 10 декабря подрядчики вывозили снег с путепроводов на Московской, Воровского и Ивана Попова, а также со старого моста. По словам гендиректора ГДМС Дмитрия Вохмянина, в уборке снега было задействовано 40 единиц спецтехники: погрузчики и самосвалы. Машинам помогали специалисты ручного труда.

— Собранные снежные массы вывозятся на полигоны, где уплотняются бульдозерами. Сегодня мы планируем убрать от 6 до 8 кубометров снега, — отметил Дмитрий Вохмянин.

Начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин сообщил, что подрядчикам поставлена задача увеличить объемы вывоза снега до 10 «кубов» в сутки. Также руководство компаний должно контролировать выход техники с помощью системы ГЛОНАСС. За этим следит оперативный штаб.

— Пока серьезных нарушений не зафиксировано. Мы можем констатировать, что для ликвидации последствий снегопадов используются все имеющиеся ресурсы. Есть замечания к качеству уборки тротуаров, но в ближайшие дни город должен быть приведен в порядок, — подытожил Дмитрий Печенкин.

Ранее мы писали, что в Кирове подрядчики получили 11 предписаний за неубранный снег.