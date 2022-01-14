В Кирове подрядчикам снизят оплату за неубранный снег на 2 млн рублей

Подрядчикам, ответственным за содержание улиц Кирова, снизят оплату за некачественную уборку снега. Об этом сообщили в УДПИ на совещании с представителями ресурсоснабжающих и подрядных организаций 14 января.

В ведомстве сообщили, что в прошлом году вели постоянный мониторинг за качеством очистки улично-дорожной сети от снега и льда. Главные претензии к подрядчикам были связаны с содержанием пешеходных зон и грунтовых дорог, а также с заужением проезжих частей. Вызвало вопросы и недостаточное количество спецтехники во время снегопадов.

— По итогам мониторинга выплаты подрядчикам за выполненные работы будут сокращены более чем на 2 миллиона рублей, — отметили в УДПИ.

Замечания есть и сегодня. Как отметила глава города Кирова Елена Ковалева, на ряде центральных улиц наблюдается накат. Речь идет, в частности, о Воровского и Луганской. На последней фуры с трудом заезжают в гору, что приводит к пробкам.

Также Елена Ковалева указала на необходимость усилить контроль за работой УК, которые нередко выталкивают «убранный» снег на улицу.

Отметим, что после сегодняшнего снегопада подрядчики вывели на очистку улиц всю возможную технику и обработали дороги противогололедными материалами. Для оказания помощи фурам на Луганской дежурят тягачи.

Ранее мы писали, что за 2 месяца из Кирова вывезли более 300 тысяч кубометров снега.