В Кирове подсветили телебашню

Огни зажгли в честь 90-летия телевидения в России.

В правительстве Кировской области сообщают о том, что история российского телевидения началась в 1931 году. В тот год 1 октября запустили передачи движущихся изображений по радио. Опыт понравился пользователям.

Кстати, в то время телевизоры были лишь у немногих жителей Москвы. Счастливчиков называли не телезрителями, а радиозрителями.

Жители нашей области с телевидением познакомились в 1958 году. Именно в это время в Кирове ввели в работу телецентр. С тех пор в регионе началось регулярное телевещание. Но в эфир в то время выходила всего одна программа местного ТВ.

Сегодня с 18 часов на телебашне РТРС в Кирове засияла праздничная подсветка. Огни не погаснут до глубокой ночи. К слову, иллюминацию сегодня зажгут на телебашнях всей страны.

Напомним, праздничная подсветка телебашни украшает Киров только по важным поводам.

Фото: vk.com/informtehkirov