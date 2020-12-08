В Кирове подведены итоги конкурса «Торговая марка года-2020»

Нынче впервые победители не собирались на общем мероприятии.

Последние три месяца комиссия конкурса «Торговая марка года-2020» проверяла соответствие заявленным позициям качества обслуживания кировских компаний. Из-за особенностей этого года большой акцент сделан на безопасности и соблюдении требовании Роспотребнадзора.

Чтобы избежать массового скопления людей, но всё же поздравить победителей, в ВТПП приняли решение обойтись без традиционной торжественной церемонии, заменив её на личные визиты в компании победители президента Вятской ТПП и вице-президента ВТПП. Так они смогли не только поздравить с победой, но и обсудить с коллективами то, как особенности 2020 года отразились на бизнесе.

Всего дипломы получили около 30 компаний. Среди них есть и гиганты вятского ритейла – компания «Система Глобус», и один из старейших магазинов «Спорттовары», так и компании появившиеся на кировском рынке услуг относительно не давно — салон маникюра и педикюра «ПИLКИ».

Среди компаний общепита комиссия выделила: сеть трактиров «Колесо», ресторан «Царское село», сеть закусочных — бутербродных «Данар» служба доставки «Buzzolls» и пиццерию «Смена».

А также две службы обеспечивающие кировчан чистой водой — компанию «Экоцентр» (вода «Русскосельская») и компания «Ключ здоровья».

Полный список победителей можно посмотреть на сайте ВТПП.

Фото: vcci.ru