В Кирове подвели итоги опроса о нестационарных торговых объектах

Администрация Кирова подвела итоги интернет-опроса о нестационарных торговых объектах (НТО). В нём приняло участие 786 человек.

Целью было узнать, насколько востребованы у горожан такие павильоны, и имеются ли замечания к их внешнему виду.

65% опрошенных полагают, что НТО в Кирове достаточно. Каждый третий респондент регулярно пользуется их услугами. 13 % отметили нехватку непродовольственных товаров, 15% — овощей и фруктов, 24% — печатной продукции.

Кроме того, 24% опрошенных не нравится внешний облик павильонов, 42% — их санитарное состояние. 84% полагают, что власти города имеют право предъявлять требования к внешнему виду НТО.

Итоги опроса и предложения жителей учтут при разработке нормативных и правовых актов городской администрации.