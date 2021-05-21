В Кирове подвели итоги регионального этапа очередного конкурса «Семья года»

Конкурс «Семья года» проходит уже шестой год. Победителей по традиции выбирают в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций». В этом году участие в региональном этапе приняли 44 семьи из 20 районов Кировской области и города Кирова.

Как напомнила министр социального развития региона Ольга Шулятьева, ранее семьи Кировской области не раз отмечались на всероссийском уровне. За несколько лет проведения конкурса 5 семей стали победителями в номинациях «Золотая семья», «Многодетная семья», «Сельская семья» и «Молодая семья».

– С каждым годом конкурс объединяет вокруг себя всё больше замечательных семей, готовых делиться семейным опытом и секретами супружеского счастья, – отметила глава ведомства. – Примеры счастливой семейной жизни, ответственного воспитания детей очень важны – они являются достойным образцом для тех, кто только планирует создать семью.

«Золотая семья»

Так, победителями в номинации «Золотая семья» стали Василий и Галина Вотинцевы из Унинского района. Супруги идут рука об руку уже 52 года. В браке они воспитали двоих детей – сына Александра и дочь Елену. Сейчас в гости к ним приезжают уже внуки и правнуки. Супруги признаются, что главная семейная ценность – любовь и уважение друг друга.

Лучшая многодетная семья

Лучшей многодетной семьей признаны Сергей и Елена Сидоренко из Яранска. В этой дружной семье любят совершать поездки, ходить в походы, ездить в гости и принимать у себя гостей, родственников и друзей, которых у семьи очень много. Неповторимая атмосфера покоя, душевного тепла, которая царит в доме, притягивает окружающих, потому что в этой семье живёт счастье.

– Счастье – это когда есть, кому пожелать доброго утра. Когда знаешь, что тебя ждут. Когда тебе есть, куда спешить. «Семь Я» – звучит для нас символично, ведь наша семья действительно состоит из семи человек: папа, мама и пятеро детей: Дмитрий, Илья, Егор, Артём и Анастасия, – говорит глава семьи Сергей. – Главное, чтобы в семье царило взаимоуважение, было доверительное общение, атмосфера взаимной поддержки, каждый чувствовал ответственность за близких людей. Мы с супругой стараемся создать прочный фундамент для наших детей, организовывая быт и отдых так, чтобы всем в доме было комфортно, тепло и уютно.

«Молодая семья»

Номинации «Молодая семья» объединила семьи из Немского, Нолинского, Омутнинского, Юрьянского районов и города Кирова. Первое место в этой номинации у Евгения и Елены Куклиных из Нолинского района. Родители воспитывают сына Никиту и дочь Анастасию.

О себе Куклины говорят так:

– Наша семья дружная! Нам весело вместе проводить время – мы посещаем музеи и выставки, любим спорт, отдых на природе и рыбалку. Мы ставим цели и достигаем их, чтим семейные ценности, традиции и передаем их своим детям. Мы учим детей быть сильными в различных ситуациях и стараться решать проблемы самим и достойно. Одной из важных традиций нашей семьи, является ежегодное участие во Всемирной акции «Бессмертный полк». У нас верные друзья, а это очень важно! Все, что наши родители вложили в нас, мы стараемся передать своим детям. Мы вместе, мы любим, мы уважаем, и мы счастливы.

«Семья – хранитель традиций»

Одна из известных династий Малмыжского района – семья Напольских. Она насчитывает три поколения педагогов, общий педагогический стаж которых 250 лет. В семье есть учителя начальных классов, иностранных языков, биологии, химии, физической культуры, изобразительного искусства, директора школ. В семье от старших к младшим передавалась педагогическая профессия, жизненный опыт воспитания подрастающего поколения. Они учителя разных дисциплин, но их всех объединяет неравнодушие, доброта, любовь к профессии и детям.

Основателями династии являются супруги Африкан и Анастасия Напольских, которые в этом году по праву стали лидерами в номинации «Семья – хранитель традиций». В течение 40 лет каждый день они переступали порог своей родной школы для того, чтобы передавать детям знания, воспитывать в них честность, целеустремлённость, порядочность. Последние 11 лет перед выходом на заслуженный отдых Африкан Акимович работал директором школы, во время его руководства достроена и введена в эксплуатацию новая школа. Но, несмотря на загруженность, выходные дни он всегда старался посвятить своей семье. В любое время года любил с женой и детьми ходить в лес: кататься на санках и лыжах, летом собирать грибы и ягоды.

По стопам родителей пошли сын Сергей – он учитель физической культуры и дочь Лариса – учитель биологии и химии.

«Сельская семья»

Семья Зотиных из Кикнурского района стала лучшей среди 11 семей в номинации «Сельская семья». Сергей и Ирина узаконили отношения 8 июля 2016 года – в День семьи, любви и верности. В браке они воспитывают сына Илью. Уже в традицию у Зотиных вошло по выходным навещать своих родных и близких. А ещё они любят свою малую родину, но открывать для себя новые места тоже полезно. Осенью прошлого года семья съездила на отдых в Сочи. Это было их первое семейное путешествие, которое возможно станет началом их новых семейных традиций.

Представления и подтверждающие документы на семьи-победителей регионального этапа в ближайшее время будут направлены в Москву. Имена победителей станут известны летом, а награждение «семей года» пройдет по традиции осенью в Москве.

Региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года» является одним из мероприятий национального проекта «Демография» проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и проводится при поддержке министерства социального развития Кировской области.

На фото: Евгений и Елена Куклиных из Нолинского района.