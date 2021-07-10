В Кирове покажут спектакль с гибридной видеотехнологией

В кировском Театре кукол — очередная премьера. Спектакль «Простодурсен. Зима от начала до конца» (6+) режиссёра Дмитрия Вихрецкого – это приглашение в небольшую и уютную Приречную страну, созданную норвежским писателем Руне Белсвиком. Зрителям — большим и маленьким — обещано необычное зрелище. В постановке задействованы штоковые куклы-марионетки, а также современная видеотехнология. Все происходящее на сцене с помощью цифровой аппаратуры соединяется с анимационным фоном, и зрители видят комбинированное изображение на большом прооекционном экране.

На вопросы «КП» ответил режиссёр спектакля Дмитрий Вихрецкий.

— Почему для постановки вы выбрали книгу норвежского писателя?

– Хорошая детская литература не имеет национальности. Я читаю книги разных авторов, как российских, так и зарубежных. Цикл книг Руне Белсвика о Приречной стране мне пришёлся по сердцу. Внешне персонажи книг Белсвика своеобразны, но внутренне эти человечки на нас очень похожи.

— Что вас особенно привлекло в книге о Простодурсене?

– Атмосфера. Атмосфера тишины падающего снега. Вся природа в книге словно призрачная, как во сне.

— Многие читатели замечают, что герои Приречной страны много времени посвящают приёму пищи…

– Руне Белсвик писал книги для детей, а дети, как известно, любят разные вкусности. Взрослые тоже дети. Мы все — в той или иное мере — любим полакомиться.

— В спектакли герои тоже будут пробовать разные вкусности?

– Да, все будет в большом количестве: и торт, и марципаны, и пудинг, и напиток из лесных год…

— Кто из персонажей спектакля вам ближе всех?

– Это герой, которого зовут Ковригсен. Умелый кулинар, он готовит для Марципанового пира марципаны, но каждый раз у него особенный рецепт, и марципаны получаются всегда разные по вкусу. Происходит обновление. И сам Марципановый пир совершается один раз в году как самый большой праздник в Приречной стране. Мне интересна кулинария, и было бы полезно пообщаться с таким профессионалом, как Ковригсен. Мы стали бы говорить с ним о кулинарии как о постижение мира. Мы – это то, что мы едим. Мы познаём мир и через еду.

— Простодурсен часто бросает в речку камешки. Он их называет «бульками». Читатели узнают из книги, что это одно из серьёзных дел в его жизни. Что такое для вас «бульки»?

– Самопознание, момент осознанности, созерцания. Человек сосредоточен только на одном объекте жизни. Простодурсен думает в это время только о «бульке» и приходит в гармонию с рекой, с природой. Он через бросание этих камешков присоединяется к жизни природы, к жизни всего мира.

— А другим он мог чем-то заняться или только этим, потому что рядом с его домом течёт река? Почему, например, для него таким актом познание себя в мире не стало выпиливание лобзиком, вышивание крестиком-ноликом или что-то другое?

– Простодурсен – образ современного художника-концептуалиста. После себя он не хочет оставить никаких произведений. Бульки – это художественный акт, это перфоманс для самого себя.

— Расскажите подробней о видеотехнологии в спектакле.

– Это гибридная видеотехнология. Зрители будут сидеть в зале, и видеть на сцене актеров, которые оживляют небольших кукол (штоковые марионетки). Кукол снимают на камеру и транслируют изображение на экран. Актёры работают в чёрных костюмах и чёрных перчатках. С помощью цифровой аппаратуры чёрный цвет вырезается из видеосигнала и вместо чёрного цвета на проекционный экран выводится анимационный фон: жилые помещения, картины природы в разное время года: падает снег, течёт река, идёт дождь.

— Возьмём для примера самые известные литературные вселенные: «Властелин колец» Джона Толкина или «Песнь льда и пламени» Джорджа Марина. Там локации огромные, персонажей сотни, а Приречную страну населяют не больше десяти жителей. Сама страна тоже небольшая. Почему автор придумал такую микроскопическую страну?

– Здесь нужно учитывать разные жанры и виды литературы. И читательский возраст тоже. Приречная страна – она уютная и для ребенка пяти лет, и для взрослого. Жизненное пространство в такой стране легко освоить, осознать. В ней ребёнок чувствует себя в безопасности. В маленькой стране можно крупнее рассмотреть все особенности персонажей, понять их поступки. Маленькая страна – это как увеличительное стекло.

— Страна называется Приречная, значит, для нее расположение при реке очень важно. Что такое для вас река в этой маленькой стране?

– Не только в Приречной. Это жизнь в любой стране. Вы в Вятке тоже живете в приречном городе. И вся планета Земля тоже существует «при реке». Мы все состоим «из реки», а кто-то из «моря». Своя Приречная страна есть у каждого человека.

Дмитрий Вихрецкий

* Родился в г. Архангельске.

* В 1998 году окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства (ныне — Российский государственный институт сценических искусств).

* Член Союза театральных деятелей, член Международного союза кукольников UNIMA.

* Работал в Нижневартовском государственном театре кукол «Барабашка», Хакасском национальном театре кукол «Сказка» (Абакан), Кемеровском областном театре кукол им. А. Гайдара, Алтайском государственном театре кукол «Сказка».

* Поставил более сорока спектаклей в театрах Архангельска, Санкт-Петербурга, Кемерова, Омска, Барнаула, Красноярска, Томска, Братска, Абакана, Сургута.