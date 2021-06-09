В Кирове полицейские под кустом обнаружили дорогую технику

На днях в областном центре случился инцидент. Правоохранители при патрулировании территории заметили в зарослях кустарника телевизор, ноутбук, зарядное устройство. Всё было аккуратно уложено.

Находку доставили в отдел на хранение. Через короткий промежуток времени в полицию обратилась молодая кировчанка. Она рассказала, что живет в коммунальной квартире. Пока она отсутствовала, кто-то проник к ней в дом. Входная дверь оказалась выбитой. Из комнаты пропали вещи.

Стражи правопорядка показали девушке найденную технику. Она её узнала. Телевизор и ноутбук с зарядкой ей вернули. Началось расследование. Подозреваемый, который проник в квартиру, найден.

В УМВД России по Кировской области рассказали, что на допросе мужчина признался в содеянном. Он уточнил, что гулял по Кирову в состоянии алкогольного опьянения. Ему захотелось приключений. Он зашёл в чужой дом, выбил первую попавшуюся дверь и унёс понравившиеся вещи. Технику спрятал.

Сейчас возбуждено уголовное дело. Статья кража. Мужчине грозит наказание.

Фото из открытых источников