В Кирове полицейские устроили погоню за мотоциклистом-бесправником

В Кирове полиция задержала мотоциклиста, который катался по городу, нарушая правила дорожного движения. О происшествии сообщили в ГИБДД.

Инцидент произошел 12 апреля около 14 часов дня на улице Солнечной. Наряд ДПС заметил гонщика на мотоцикле «Ямаха». Байкер ехал с нарушением ПДД.

Полицейские потребовали, чтобы водитель остановился. Однако гонщик лишь прибавил скорость и попытался скрыться.

После недолгого преследования нарушитель бы задержан. Оказалось, что у 24-летнего мотоциклиста нет прав.

На гонщика составили административные протоколы за проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, езду во встречном направлении дороге с односторонним движением и другие нарушения – итого 5 статей КоАП РФ.