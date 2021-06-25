В Кирове полицейский спас тонущего ребенка

Инцидент произошел 25 июня на реке Вятке в черте Кирова. Около 14 часов сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков заметил мальчика, которого уносило течением. Сотрудник полиции бросился в воду и удерживал ребенка на поверхности до прибытия спасателей.

Через несколько минут спасатели на лодке доставили 10-летнего мальчика на берег, где оказали ему первую помощь. Потом ребенка отправили в больницу.

Как выяснилось в ходе опроса, мальчик и 2 девочки купались в Вятке неподалеку от Трифонова монастыря. Из-за сильного течения ребята начали тонуть. Одной девочку удалось выбраться на берег самостоятельно, другую вытащил очевидец. А мальчика отнесло дальше всех от берега, и, если бы не полицейский, он мог бы погибнуть.

Ранее мы писали, что в Кировской области моторная лодка врезалась в купающегося подростка.

Фото: kirov.kp.ru