В Кирове «Поло» превратился в «Жук»

30 ноября в областном центре «Фольксваген» врезался в фонарный столб.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в 18:33. «Поло» выехал за пределы дороги и на скорости врезался в фонарный столб. Об этом сообщили в ГИБДД Кировской области.

47-летний водитель был отправлен в больницу. В аварии также получила травмы юная пассажирка авто. 5-летняя девочка получила травмы. Но помощь медиков ей не потребовалась. Форма автомобиля резко изменилась. «Фольксваген Поло» стал напоминать «Фольксваген Жук».

Ранее мы сообщали о том, что в Кировской области старый водитель устроил ДТП «на ровном месте».