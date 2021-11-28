В Кирове получили квартиры 48 детей-сирот

В конце недели в Кирове состоялось распределение квартир среди детей-сирот. Об этом сообщили в горадминистрации.

Жеребьевка прошла в режиме прямой трансляции. Будущие владельцы жилья могли наблюдать за ней онлайн.

48 детей-сирот получили квартиры в 17-этажной новостройке на Курской, 28. С грядущим новосельем их поздравили в кировской мэрии.

Это большое событие, мы очень рады за вас. Хотелось бы, чтобы в вашем первом жилье у вас поселились любовь, мир, здоровье, — сказала замглавы горадминистрации Лариса Копысова.

В новое жилье дети-сироты смогут заехать уже в декабре. Через 5 лет они смогут приватизировать квартиры при условии отсутствия долгов за ЖКУ.

Напомним, что в прошлом месяце прошла жеребьевка по распределению квартир в доме на улице Архитектора Зянкина. Новое жилье получил 131 человек.