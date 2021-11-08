В Кирове посадили 1,8 тысячи лип, берез и кленов

В 2021 году в Кирове посадили 1870 саженцев деревьев и кустарников. На улицах областного центра появились березы, липы, клены, рябины, ели, сирень, спирея, пузыреплодник и другие растения.

Как рассказали в УДПИ, работы по озеленению города проводились весной и осенью. На улицах сажали растения, которые могут расти в условиях города, не теряя декоративных качеств.

Новые зеленые зоны появились на Октябрьском проспекте, на бульваре улицы Ломоносова, на улицах Свободы, Московской и в других местах. На ряде улиц молодые деревья высадили на месте срубленных старых, ставших опасными для прохожих. А на Московской зеленая изгородь появилась в качестве альтернативы серым заборам.

Также в Кирове появился новый цветник «Киров – город трудовой доблести». Он находится на склоне набережной Грина.

В новом сезоне в областном центре будет обустроен газон на Октябрьском проспекте на участке от улицы Лепсе до улицы Гайдара. Туда уже завезли грунт.