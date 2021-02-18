Кировчанина задержали за попытку изнасилования в сауне

Инцидент произошел утром 17 февраля.

Посетитель сауны в областном центре набросился на администратора. Молодой человек ударил девушку по голове, порвал на ней одежду и попытался изнасиловать ее. Однако сотрудница сауны смогла вырваться из рук мужчины и нажать «тревожную кнопку».

На вызов оперативно прибыли росгвардейцы. Они вызвали девушке «скорую», которая увезла ее в больницу, а нападавшего задержали. Приметы задержанного совпали с приметами преступника, который незадолго до этого ограбил другую кировчанку на улице Советской.

Мужчину доставили в отдел полиции. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Кирове задержали насильника, постаревшего на 20 лет.