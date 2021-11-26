В Кирове посетитель торгового центра угрожал продавцу топором

В Кирове посетитель торгового центра устроил разбойное нападение на продавца. О происшествии рассказали в Росгвардии.

Инцидент произошел на днях около 8 часов вечера. В торговый центр на улице Волкова пришел мужчина, который схватил с прилавка топор и, угрожая им, потребовал отдать ему все деньги из кассы. Кассир сообщила, что наличных в кассе нет. Тогда посетитель бросил топор и скрылся.

Сотрудница торговой точки вызвала полицию. Прибывший наряд вневедомственной охраны Росгвардии уточнил приметы злоумышленника и отправился на поиски. Через полчаса похожий по приметам гражданин был замечен на проспекте Строителей.

Мужчина оказался 38-летним местным жителем. Отрицать факт «топорного» во всех смыслах преступления он не стал. Для выяснения обстоятельств случившегося задержанного передали полицейским.