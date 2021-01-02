В Кирове после Нового года открылись музеи

Музеи города Кирова снова начали работать со 2 января. Они будут открыты для посетителей в праздничные дни (правда, некоторые – по особому графику).

Какие музеи можно посетить в Кирове со 2 января:

Областной краеведческий музей (открыт ежедневно до 10 января включительно с 10 до 18 часов, 7 января с 12 до 20 часов):

главное здание музея на Спасской, 6

литературные музеи (музей А.С. Грина и дом-музей М.Е. Салтыкова-Щедрина) (не работают 4 января)

«Диорама»

Музей воинской славы (не работает 4 января). Здесь посетителям расскажут о новогодней елке в военные времена. Также гости смогут своими руками украсить фронтовую праздничную елку.

Расписание выставок в отделах краеведческого музея выложено здесь.

Кировский городской зоологический музей работает 5, 6, 8 и 9 января с 10 до 16 часов. 7 и 10 января в музее выходные. В онлайн-формате пройдут традиционные праздничные мероприятия зоомузея:

5 января в 12 часов состоится музейное видеозанятие «Бык — символ 2021 года»,

7 января в 12 часов в кировском дендропарке пройдет видеоэкскурсия «Зимние тайны».

При посещении музеев все гости должны быть в масках, а также соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, что в прошедшем году зоологический музей отметил юбилей. О том, как создавался зоомузей и какие уникальные экспонаты там есть сегодня, читайте в нашем большом материале.

Фото: vk.com/kokm43