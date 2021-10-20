В Кирове поставщик молока и творога в детские сады отказался от контрактов

В Кирове поставщик молочной продукции, выигравший торги, отказался подписывать контракты на поставку творога, кефира и молока. Об этом сообщили на комбинате продовольствия и социального питания.

Несмотря на нештатную ситуацию, перебоев в поставках продуктов в детсады Кирова допущено не было. Комбинат в экстренном порядке заключил договоры с другими поставщиками. Ими стали кировские и удмуртские производители.

Сведения об отказнике из Йошкар-Олы, отказавшемся от контрактов, были направлены в региональное управление ФАС. Руководство комбината просит включить его в реестр недобросовестных поставщиков. Ранее по требованию комбината туда был включен поставщик фруктовых соков, поступивший аналогичным образом.

— Как показывает практика, подобных случаев избежать невозможно, — отметили в учреждении.

В ближайшее время будут объявлены новые аукционы. По их итогам в конце ноября будут заключены новые контракты на поставку молочки в садики Кирова.