Они появятся в Чистых прудах в рамках нацпроекта «Жилье».

Заявка на федеральное финансирование уже отправлена. При ее одобрении в Кирове построят 2 новые улицы: Чистопрудненскую, протяженностью 626 метров (от улицы Ивана Попова до перспективной улицы Производственная) и улицу №7, протяженностью 599,47 метров (от улицы Ивана Попова до улицы Совхоз 1, 17). Предполагается, что они начнут возводиться в следующем году.

В министерстве строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области напомнили, что сейчас в Чистых прудах строятся 3 микрорайона.