В Кирове построят 3 дома для переселенцев из аварийного жилья

Об этом рассказала глава города Елена Ковалева на заседании общественного совета.

По словам Елены Ковалевой, в 2021 году пройдет второй этап программы по переселению граждан из аварийных домов. Будут расселены дома, которые признали аварийными в 2013-2014 годах. Для этих целей будет построено 15 тысяч «квадратов» нового жилья.

В Кирове для переселенцев построят 3 дома. Два из них появятся в микрорайоне Урванцево на улицах Курской и Энтузиастов, а еще один, пятиэтажный, возведут в Лянгасово на улице Комсомольской. Сдать его планируется до конца года.

Напомним, что в рамках первого этапа программы по расселению ветхих домов в 2020 году новые квартиры получили 782 кировчанина.

Ранее мы писали, что квартиры кировчан вернут РПЦ.