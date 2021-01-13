В Кирове построят 5 новых детских садов

Об этом на заседании правительства области сообщил Дмитрий Курдюмов.

Как отметил первый зампред правительства, обеспечение доступного дошкольного образования остается в числе приоритетов на 2021 год.

В 2020 году в Кировской области было создано 680 новых мест в детских садах. В настоящее время в министерство просвещения РФ направлена заявка о выделении дополнительного финансирования на строительство еще 5 детских садов.

В 2022 году новые садики планируется построить в микрорайоне Озерки (улица Торфяная, 4а), в слободе Курочкины, а также на улице Харьковской, 6. В 2023 году сразу 2 дошкольных учреждения должно появиться в микрорайоне Урванцево.

Количество мест в новых садиках составит 1140. 542 из них займут дети до 3 лет.

Также мы писали, что в Кирове было создано более 200 дополнительных мест в частных детских садах.