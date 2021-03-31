В Кирове построят две школы на 2,6 тысячи мест

Школы на 1100 и 1500 мест планируется построить в Долгушино и у Зубаревского леса. Заявки на предоставление субсидии на их строительство будут направлены в Минпросвещения РФ.

Как рассказали в областном правительстве, Кировская область готова принять участие уже в «первой волне» подачи заявок, которая продлится до 5 мая текущего года.

Предполагаемая сумма субсидии не озвучивается. Однако известно, что новые школы будут построены по всем современным требованиям – с бассейном и ФОКом. Также на федеральные средства планируется провести реконструкцию школы №53, сделав ее более вместительной.

Строительство школ находится на контроле главы региона. Как рассказал губернатор Игорь Васильев, 1 сентября 2021 года в школы Кирова пойдут 7,7 тысячи детей, поэтому муниципалитету нужно ускорить работу по созданию проектной документации для новых образовательных учреждений.

— Кировская область использует все возможности для получения федеральных средств. У нас есть основания для получения субсидий – в министерство просвещения РФ мы отправляем подробный отчет о количестве учебных мест, кадрах, количестве детей. Именно на основании этих данных будет приниматься решение о выделении средств федерального бюджета, — добавил первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов.

Школы, построенные на средства субсидии «первой волны», должны быть сданы до 31 декабря 2022 года.

Ранее мы писали, что у шести школ Кирова появятся пристрои.