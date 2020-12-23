В Кирове построят ледовый дворец за 100 миллионов рублей

Новый ледовый дворец должен появиться в областном центре в 2022 году. Уже известен его будущий адрес – он расположится на улице Некрасова, 21.

Строить ледовый дворец будут на средства частного инвестора. Заниматься в нем, как в уже имеющихся «Дымке» и «Союзе», смогут и фигуристы, и хоккеисты.

Строительство начнется уже весной. А к 2022 году ледовый дворец будет сдан. Стоимость строительства составит более 100 миллионов рублей.

Застройщиком выступит ГК «Новый дом», уже «отметившаяся» спортивными стройками. В прошлом году в Кирове был открыт первый крытый футбольный манеж «Новый Дом Арена», тоже разместившийся на улице Некрасова.

Ранее в правительстве Кировской области озвучили сроки строительства автомобильного тоннеля в Нововятске.

Фото: gorodkirov.ru