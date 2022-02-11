В Кирове построят второй корпус школы №66 за 236 млн рублей

В Кирове объявлен аукцион на строительство второго корпуса школы №66. Документация размещена на сайте госзакупок.

Заявленная стоимость работ – 236 миллионов 628 тысяч рублей. Заявки от участников принимаются до 18 февраля.

Второй корпус расположится рядом с первым и будет соединен с ним переходом. По проекту новое здание рассчитано на 372 ученика. Объект должен быть сдан до 15 декабря 2023 года.

Ранее мы писали, что в Кировской области стартовали торги по поиску подрядчиков на капитальный ремонт 15 школ.