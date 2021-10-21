В Кирове посыпали дороги галитом

В Кирове началась обработка дорог противогололедными материалами. Дорожники вышли на работу в ночь на 21 октября.

Как рассказали в АО «Гордормостстрой», в связи со снегопадом и похолоданием на дорогах образовалась наледь, поэтому проезжие части посыплют галитом. В первую очередь будут обработаны путепроводы, спуски и аварийно-опасные участки. Также смесью посыплют подъезды к остановкам. Будут обработаны и пешеходные зоны: лестницы, остановки и подходы к переходам.

— Ночью ГДМС вывел на улично-дорожную сеть несколько комбинированных дорожных машин и тротуарную технику, — рассказали в организации.

Во избежание аварий автомобилистов просят быть внимательнее и не превышать скорость. Также водителям напоминают, что пора сменить летнюю резину на зимнюю.

Ранее мы писали, что на уборку снега в Кирове готовы выйти более 100 машин.