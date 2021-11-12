В Кирове посыпали дороги солью и песком

В Кирове дорожники продолжают устранять последствия вчерашнего снегопада. 12 ноября на уборку улиц вышло 66 единиц техники.

Рабочие проводят механизированную очистку после прохода колонн, чистят заездные карманы, переходы и убирают снежные валы на остановках.

За сутки по дорогам Кирова было распределено 166 тонн галита и 19 тонн песко-соляной смеси. Это позволило не допустить появления снежных накатов и гололеда на центральных улицах.

В УДПИ оценили уборку снега в Кирове на «удовлетворительно». В ведомстве сообщили, что подрядчики получили замечания по уборке остановок и тротуаров.

Дорожникам поручили устранить недочеты и лучше чистить пешеходные зоны. В настоящее время на тротуарах работают 37 машин, а также специалисты ручного труда, которые приводят в порядок лестницы.

По данным синоптиков, в выходные снегопады в Кирове продолжатся.