В Кирове потратят 7 миллиардов на обновление водопроводных сетей

МУП «Водоканал» принял решение о разработке инвестпрограммы по обновлению водопроводных сетей в Кирове. В рамках программы планируется обновить более 193 километров труб. На это будет потрачено свыше 7 миллиардов рублей.

Программа рассчитана на 2022 – 2031 годы. В ее рамках запланированы работы по обновлению сетей в центре Кирова, а также в Нововятске, Коминтерне, Костино и Лянгасово. Реконструкция предполагает обновление очистных сооружений, водоводов и магистральных коллекторов, а также установку 119 новых пожарных гидрантов. В ходе работ будет также реконструировано 1,4 километра труб на глубине промерзания и обновлено 193 километра сетей.

В настоящее время программа проходит согласование. В результате ее реализации повысится качество питьевой воды, снизится количество сбросов загрязняющих веществ в водоемы и сократится износ водопроводных сетей.

— Данная инвестпрограмма послужит хорошим примером для других предприятий отрасли, — сказал замминистра строительства, энергетики и ЖКХ Андрей Балдыков.

Отметим, что на сегодня протяженность водопроводных сетей в Кирове составляет 1156 км, канализационных сетей – 901 километр. Степень их износа достигает 60 процентов.