В Кирове появилась дымковская фотозона

В Кирове появилась новая фотозона в дымковском стиле. Об этом сообщается в группе «Art-room ФАНТАЗАРИУМ».

Новая фотозона находится неподалеку от Александровского костела. Она представляет собой изображения дымковской барыни, коня и козла. Все они выполнены в дымковском стиле таким образом, что можно сфотографироваться с ними, «войдя в роль».

Авторами работ стали художники из столицы. Они посетили кировский «Фантазариум» и оставили свой граффити-автограф на стене.

Ранее в Кировской области расписали колонию под дымку.

Фото: vk.com/fantazariumkirov