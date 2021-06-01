В Кирове появилась еще одна шумовая полоса

Шумовую полосу установили на перекрестке улиц Орловской и Карла Маркса. Об этом сообщает телеграм-канал «Городские проекты в Кирове».

Полоса уже выполняет свою задачу – заставить водителей снизить скорость перед пешеходным переходом.

— Водители по привычке летят со спуска к пешеходному переходу, но как только налетают на первые две шумовые полосы, их пыл гаснет. Как итог к пешеходному переходу они подъезжают на скорости 40 км/ч и ниже, — пишет канал.

Также шумовые полосы будут оборудованы у Трансагентства, у цирка, на перекрестке улиц МОПРа и Казанской и на проспекте Строителей, 30.

Видео: @city4people_kirov