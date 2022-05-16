В Кирове появилась еще одна станция для зарядки электромобилей

В Кирове установили третью станцию для зарядки электромобилей. Об этом сообщает паблик «Строим Киров».

Станция появилась у автосалона на улице Московской, 116а. В настоящее время владельцы электромобилей могут зарядить свои авто в трех местах. Зарядные устройства также установлены на Дзержинского, 77 и на Ленина, 196.

Напомним, что 14 мая в Кирове состоялся пробег электромобилей. Владельцы электрокаров планировали привлечь внимание общественности к развитию инфраструктуры зарядных станций. И им это удалось.

Фото: vk.com/stroim_kirov, t.me/EVclub43