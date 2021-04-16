В Кирове появилась информация о том, что родителей пустят на выпускные в детсады

В Кировской области некоторые ограничительные мероприятия в связи с коронавирусной эпидемией продолжают действовать.

На этой неделе в соцсетях начала появляться информация о том, что Роспотребнадзор разрешит родителям присутствовать на праздниках в детских садах и школах Кирова.

Якобы в Роспотребнадзоре разрешили, проведение различных мероприятий, в том числе выпускных. Но важно, чтобы мероприятие проходило в рамках одной (своей) группы или класса. И если у всех входящих взрослых будет измерена температура, руки будут обеззаражены специальными средствами и все посетители будут в масках и перчатках.

Однако в региональном управлении Роспотребнадзора пока не смогли ни подтвердить информацию о смягчении запрета, ни опровергнуть ее. Между тем, родители не понимают этих ограничений: уже открыты многие культурно-массовые заведения, проводятся концерты, доступны для посещения детские досуговые центры, а на концерт детей прийти нельзя. Для кого тогда малыши готовят свое выступление? Чтобы получить возможность лично присутствовать на праздниках, кировчане начали писать письма в управление Роспотребнадзора. Мы следим за развитием ситуации.

Фото: tz-novosib-video.ru