В Кирове появилась карта коммунальных раскопок

Цифровую карту работ по реконструкции тепловых сетей подготовили в кировском филиале «Т Плюс».

С помощью нового сервиса жители Кирова смогут посмотреть, где в 2021 году планируются работы по замене магистральных и внутриквартальных трубопроводов и строительство новых сетей. Зеленым цветом на карте отмечены участки, запланированные к реконструкции, красные — вновь строящиеся теплосети.

Карта позволит, в частности, планировать свой маршрут с объездом раскопок.

Как отметили в «Т Плюс», в планах на 2021 год – замена порядка 40 километров сетей, обновление оборудования нескольких ЦТП и строительство котельной в слободе Сошени. Стоимость перечисленных работ составит 934 миллиона рублей.

При реконструктивных работах энергетики будут использовать современные трубы из стали и в пенополиуретановой изоляции, а также из полиэтилена с повышенным сроком службы. После окончания работ в «Т Плюс» обещают провести благоустройство перекопанных территорий.