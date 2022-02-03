В Кирове появилась квартира-приют для бездомных людей

3 февраля в Кирове открылась квартира-приют для бездомных людей под названием «БлагоДать». Об этом сообщили в Спасском соборе.

Приют «БлагоДать» стал продолжением проекта «Теплый дом», призванного помочь людям, попавшим в тяжелую ситуацию. «Теплый дом» находится на улице Лесной, 2 за Трифоновым монастырем. Туда могут прийти люди, которым негде ночевать. В приюте они получат ночлег, а также горячую еду и теплую одежду.

Инициатива оказалась популярной – мест стало не хватать. Тогда волонтеры «Службы милосердия» открыли квартиру-приют. В ней смогут жить до 6 человек – инвалидов или получивших травмы. Они смогут оставаться в приюте до выздоровления или до оформления документов в интернат. Помощь в этом окажут волонтеры.

Квартиру освятил настоятель Спасского собора Петр Машковцев. По словам отца Петра, открытие приюта заполнило недостающее звено. В теплой городской квартире люди могут в комфорте дождаться определения своего места жительства.