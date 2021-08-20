В Кирове появилась огромная детская площадка на 4 дома

В Кирове на Филейке благоустроили детскую площадку на 4 дома. 20 августа комиссия приняла обновленный двор.

Новая огромная площадка появилась во дворах домов №1 и 1а на улице Олега Кошевого и №18 и 20 на улице Сутырина. Все 4 придомовые территории соседствуют друг с другом, и жители домов решили совместно участвовать в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды».

Дома и детские площадки рядом с ними были построены еще в 70-х годах. Двор давно нуждался в преобразованиях. Проект жильцы четырех домов также создавали вместе.

По словам председателя дома №18 Елены Лапшиной, подрядчик учел все пожелания: во дворе появились новые дорожки, качели для самых маленьких и тренажеры. Также были обустроены придомовые проезды и экопарковки.

Отметим, что в 2021 году в Кирове запланировано отремонтировать 36 дворов. На это выделено 69 миллионов рублей. На сегодня ремонт завершен на 8 придомовых территориях.