В Кирове появилась первая кислородная станция

В Кирове начала работать первая в регионе кислородная станция, или медицинский концентратор кислорода. Об этом сообщили в областном минздраве.
Концентратор был установлен в Кировской городской больнице №5. Там развернут один из инфекционных госпиталей. На установку станции было выделено около 17 миллионов рублей.
Главврач больницы №5 Павел Казаков рассказал, что пуско-наладочные работы уже завершены, и станция работает. Концентратор позволяет производить кислород из атмосферного воздуха в любое время года. Его производительность составляет более 1000 литров кислорода в минуту.
— Это полностью удовлетворяет потребность госпиталя для лечения кислородопотребных пациентов с коронавирусом, – отметил Павел Казаков.
Как подчеркнул первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов, кислородный концентратор позволяет не зависеть от поставок жидкого медицинского кислорода в период пандемии. Пациенты с критическим уровнем кислорода в крови могут своевременно получать поддержку дыхательной функции. Это снижает риск летальности при тяжелых формах заболевания.
По словам министра здравоохранения Кировской области Андрея Черняева, регион получил средства на закупку еще 8 кислородных концентраторов. Они будут установлены в следующих учреждениях:
- Инфекционной клинической больнице,
- Больнице скорой медицинской помощи,
- Кировской горбольнице №2,
- Кировском областном госпитале для ветеранов войн,
- Слободской ЦРБ,
- Центре кардиологии и неврологии,
- Кировской горбольнице №9.
В настоящее время на базе перечисленных учреждений продолжают работу инфекционные госпитали для долечивания пациентов с тяжелой формой пневмонии. Новое оборудование будет востребовано и после пандемии коронавируса. Оно будет использоваться для пациентов, находящихся в реанимационных палатах.