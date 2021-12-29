В Кирове появилась первая кислородная станция

В Кирове начала работать первая в регионе кислородная станция, или медицинский концентратор кислорода. Об этом сообщили в областном минздраве.

Концентратор был установлен в Кировской городской больнице №5. Там развернут один из инфекционных госпиталей. На установку станции было выделено около 17 миллионов рублей.

Главврач больницы №5 Павел Казаков рассказал, что пуско-наладочные работы уже завершены, и станция работает. Концентратор позволяет производить кислород из атмосферного воздуха в любое время года. Его производительность составляет более 1000 литров кислорода в минуту.

— Это полностью удовлетворяет потребность госпиталя для лечения кислородопотребных пациентов с коронавирусом, – отметил Павел Казаков.

Как подчеркнул первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов, кислородный концентратор позволяет не зависеть от поставок жидкого медицинского кислорода в период пандемии. Пациенты с критическим уровнем кислорода в крови могут своевременно получать поддержку дыхательной функции. Это снижает риск летальности при тяжелых формах заболевания.

По словам министра здравоохранения Кировской области Андрея Черняева, регион получил средства на закупку еще 8 кислородных концентраторов. Они будут установлены в следующих учреждениях:

Инфекционной клинической больнице,

Больнице скорой медицинской помощи,

Кировской горбольнице №2,

Кировском областном госпитале для ветеранов войн,

Слободской ЦРБ,

Центре кардиологии и неврологии,

Кировской горбольнице №9.

В настоящее время на базе перечисленных учреждений продолжают работу инфекционные госпитали для долечивания пациентов с тяжелой формой пневмонии. Новое оборудование будет востребовано и после пандемии коронавируса. Оно будет использоваться для пациентов, находящихся в реанимационных палатах.