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В Кировской области появились фандоматы для сдачи тары

Вадим Шабалин Новости, Общество, Экология

В Кировской области появились фандоматы для сдачи тары.

Их установили в фирменных магазинах «Вятушка» в Кирове, Кирово-Чепецке и Слободском.

Поместив в фандомат пустые использованные пластиковые бутылки объёмом до 2 литров и алюминиевые банки, граждане получат скидочный купон, который нужно предъявить кассиру при оплате покупок. Чем больше тары, тем больше скидка.

Фандоматы находятся по следующим адресам:

  • г. Киров, ул. Ленина, 16;
  • г. Киров, ул. Чапаева, 5;
  • г. Киров, ул. Воровского, 70;
  • г. Кирово-Чепецк, ул. Алексея Некрасова, 29;
  • г. Слободской, ул. Ленина, 71;

Фото vk.com/kmkvyatushka

 

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Вадим Шабалин