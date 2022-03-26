В Кировской области появились фандоматы для сдачи тары.

Их установили в фирменных магазинах «Вятушка» в Кирове, Кирово-Чепецке и Слободском.

Поместив в фандомат пустые использованные пластиковые бутылки объёмом до 2 литров и алюминиевые банки, граждане получат скидочный купон, который нужно предъявить кассиру при оплате покупок. Чем больше тары, тем больше скидка.

Фандоматы находятся по следующим адресам:

г. Киров, ул. Ленина, 16;

г. Киров, ул. Чапаева, 5;

г. Киров, ул. Воровского, 70;

г. Кирово-Чепецк, ул. Алексея Некрасова, 29;

г. Слободской, ул. Ленина, 71;

Фото vk.com/kmkvyatushka