В Кирове появились плакаты транспортной навигации

Еще 7 плакатов были развешаны в эти выходные. Они появились на остановках у ТЦ «Грин Хаус», у парка Победы, у школы-интерната, на площади XX партсъезда, а также на улицах Азина, Морозова и Чистопрудненской. Теперь навигация для удобства кировчан и гостей Кирова есть не только в центре.

В общей сложности в городе размещено 17 плакатов.

— Некоторые уже испортили, но большинство по-прежнему висит в целости и сохранности. Большое спасибо всем, кто участвовал в этом мероприятии, присылал деньги и находил ошибки. Спасибо спонсорам — без вас бы ничего не получилось! – написал дизайнер плакатов Александр Глушаков.

Сделать доброе дело и разместить навигацию на остановках могут все неравнодушные кировчане. Для этого нужно скачать файл со схемой в высоком разрешении и распечатать.

— Печать будет стоить около 1000 рублей, — сообщается в паблике движения «Красивый Киров».

Ранее мы писали, что СИЗО на Мопра предложили превратить в музей.

Фото: web.telegram.org/#/im?p=@kirov_krasiv