В Кирове появился автобус с волчонком Макаром

В Кирове появился еще один автобус с символами ГТО. На этот раз на транспорте нарисовали волчонка Макара. Об этом сообщили в горадминистрации.

Волчонок Макар появился на автобусе, который ездит по маршруту №1. Разрисованный автобус запустили в честь 90-летия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», которое отмечается в 2021 году.

В управлении по делам молодежи, физкультуре и спорту отмечают, что запуск брендированного транспорта – хороший способ привлечения внимания жителей к выполнению нормативов ГТО и популяризации спорта.

Ранее, в октябре, в Кирове раскрасили «под ГТО» один из автобусов маршрута №38. На машине нарисовали медвежонка Потапа.